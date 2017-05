Şimşek, Soylu ve Özlü ilk iftarını Trabzonlularla açtı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Allah'ın izniyle ülkemiz çok daha iyi olacak. Çok önemli bir anayasa reformunu aradan çıkardık. Şimdi de çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi ileri taşıyacağız' dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara'da Trabzon Günleri programında Ramazan ayının ilk iftarını gerçekleştirdi. Atatürk Kültür Merkezi'nde (Eski Hipodrom) gerçekleştirilen programda çok sayıda vatandaş yer aldı. Programın ev sahibi konumundaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tek tek masaları dolaşarak, vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan ayının Türk milleti için hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Mehmet Şimşek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayının bütün insanlığa, ülkemize, İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah'a da tekrar bizi Ramazan'a kavuşturduğu için şükrediyoruz. Allah'ın izniyle ülkemiz çok daha iyi olacak. Çok önemli bir anayasa reformunu aradan çıkardık. Şimdi de çok daha güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi ileri taşıyacağız" dedi.

Bakan Soylu da, "Türkiye'nin 81 vilayetini gezmiş, görmüş bir kardeşiniz olarak ifade etmek istiyorum ki; benim memleketimin her noktasındaki, her ilçesindeki, her köyündeki güzellik bir başkadır. Bugünkü etkinlikte gördük ki bir taraftan sanatı, bir taraftan kültürü, bir taraftan geleneği, bir taraftan medeniyeti, bir taraftan zanaatı, bir taraftan ürettikleri, bir taraftan yöresel ürünleri, bir taraftan insanının misafirperverliğiyle aslında Anadolu'nun her bir tarafının resmedildiği bir anlayışı burada yaşadık" şeklinde konuştu.

Ankara'da Trabzon Günleri programı kapsamında çok güzel 3 günün geride kaldığını kaydeden Soylu, "Tatasıyla, kuymağıyla ama kendisine büyük bir miras bırakan Kanuni'siyle, Yavuz Sultan Selim'iyle, Fatih'iyle, bir taraftan yaylalarıyla, ırmağıyla, köyleriyle güzel evleriyle ve insanının kadir şinaslığıyla dolu çok güzel bir 3 günü geride bıraktık. Katkı koyan herkese minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının ilk iftarında vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Bakan Faruk Özlü, "Ramazanın ilk iftarında sizlerle birlikte olmaktan son derece memnunum. Ben babaanne tarafından Trabzonluyum. Ramazan ayını inşallah güzel bir şekilde idrak edeceğiz. Milletimizin birliği bütünlüğü beraberliği için manevi bir iklim yaşayacağız" şeklinde konuştu.

