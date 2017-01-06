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Şimşek, MÜSİAD'ın temel atma törenine katıldı
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Şimşek, MÜSİAD'ın temel atma törenine katıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni genel merkez kompleksi temel atma töreninde yaptığı konuşmada 'Uluslararası normlara uygun piyasa mekanizması içerisinde kurallı bir ekonomiyle gitmemiz lazım' dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) yeni genel merkez kompleksi temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Uluslararası normlara uygun piyasa mekanizması içerisinde kurallı bir ekonomiyle gitmemiz lazım" dedi.
MÜSİAD'ın bu yıl Temmuz ayında faaliyete geçmesi planlanan yeni genel merkez kompleksinin temeli atıldı. Temel atma törenine Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın yanı sıra çok sayıda işadamı ve üye katıldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair reformlar ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"Bankacılık sektörünün dar boğazlarını görmeden reel sektöre daha güçlü destek vermek imkanımız olmaz" diyen Şimşek, "Biz aslında kalıcı bir şekilde Türkiye'de ucuz finansmanın erişimin yokunu herkes biliyor çok basit aslında daha çok tasarruf ne yapacaksak yapalım kendi kendimizi ayağımızdan vurmayalım. Uluslararası normlara uygun piyasa mekanizması içerisinde kurallı bir ekonomiyle gitmemiz lazım. Turizm sektörüne güçlü destekler verdik. Neden çünkü orada sorun var. Enerji sektöründe borçların yapılandırması meselesinde bankaların önü açıldı. Çok ciddi istihdam destekleri devreye sokuldu, sokuluyor. İnanılmaz yatırımlar için ilave teşvikler var. Cazibe merkezleri orada fabrikasını bile yapıp teslim ediyoruz. Varsa kamunun aldığı bir ey kamu alım garantisi bile getiriyoruz. Şimdi özel sektör iki türlü bir seferberliğe girecek biz ise başka türlü bir seferberliğe gireceğiz" dedi.
Şimşek, özel sektörün seferberliğinin esas itibariyle ihracat, Ar-Ge, katma değer seferberliği şeklinde olması gerektiğinin altına çizerek "İllerimizdeki iş adamlarının sadece yüzde 18'i ihracat yapıyor biliyor musunuz? Yüzde 80'i hiç ihracat yapmıyor. İnanıyorum ki bazı konular yeterince farkındalık oluşmadığı için bazı avantajlar bazı destekler kullanılmıyor. Mesela geçen yılın başında çok önemli Ar-Ge reformu yaptık. Tasarıma destek getirdik. Ar-Ge'nin ticarileşmesine, Ar-Ge personelin istihdamında devlet desteklerine, Ar-Ge merkezlerinin kurulmasını kolaylaşmasına, Ar-Ge merkezlerinde KOBİ'lerin faydalanmasına ve aynı teşvikleri elde etmesine bakın Ar-Ge merkezin olmak zorunda değil, siz bir Ar-Ge merkezinden destek alırsınız KOBİ'ler olarak. İnanıyorum ki çok daha detaylı anlatılması lazım" şeklinde konuştu.
Törende konuşan MÜSİAD Başkanı Nail Olpak ise şunları kaydetti: "Önceleri Sütlüce merkezimizi bize büyük geliyordu. MÜSİAD küçülmedi ama teşkilatımız genişledi üye sayımız arttı. Yurt içinde ve yurt dışında her yıl onlarca şubenin açılışını gerçekleştirdik. Küresel bir iş adamları derneği olarak yolumuza her aman devam etti".
Kuran'ı Kerim tilavetinden sonra törene katılanlar temelin atılma çalışmalarına start verdi.
(Gül Kaba/İHA)
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