Simovic'den Muslera açıklaması

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, Muslera'nın rekorunu kırmasına ilişkin, 'Rekorlar kırılmak içindir. Bunlar tabii ki olacak. Onun rekorunu da birisi kıracaktır. Galatasaray'da son 30 yılda hep iyi kalecileri oldu. Hayrettin, Taffarel, Mondragon, Muslera' dedi.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic, Muslera'nın rekorunu kırmasına ilişkin, "Rekorlar kırılmak içindir. Bunlar tabii ki olacak. Onun rekorunu da birisi kıracaktır. Galatasaray'da son 30 yılda hep iyi kalecileri oldu. Hayrettin, Taffarel, Mondragon, Muslera" dedi.

Simovic, bir radyo kanalına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu. Pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılı takımdaki 188. maçına çıkarak rekorunu egale edecek Muslera'ya plaket verecek olan Zoran Simovic, "Uçaktan korktuğum için arabayla geleceğim. Cumartesi geliyorum Türkiye'ye. Ben Muslera'yı kutluyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Ben Galatasaray'a 30 yaşında geldim. Muslera 24 yaşında geldi. Muslera 4 sene daha oynar Galatasaray'da. Ben de 23-24 yaşında gelsem 300-400 maç oynardım. Rekorlar kırılmak içindir. Bunlar tabii ki olacak. Onun rekorunu da birisi kıracaktır. Galatasaray'da son 30 yılda hep iyi kalecileri oldu. Hayrettin, Taffarel, Mondragon, Muslera..." diye konuştu.



"ESKİ SİMOVİC DEĞİLİM"

Ali Sami Yen'in kendisi için yerinin ayrı olduğunu söyleyen Simovic, "Galatasaray, beni ne zaman çağırsa yardıma hazırım ama artık biraz geçti. Eski Simo değilim. Ben şu an Sırbistan'dayım. Mutluyum. İnşaat işine girdim. Türkiye benim ikinci vatanım. Türk vatandaşlığı almak istiyorum. Florya'daki evim hala boş. İlk aldığım telefon numaram bile duruyor. Galatasaray'da ilk golümü, Denizlispor'dan yemiştim. Çok net hatırlıyorum. Yeni stadımız Türk Telekom Arena'da hiç maça gitmedim. Ali Sami Yen benim hala kalbimde" ifadelerini kullandı.

