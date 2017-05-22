Simge 2 yıl daha Eczacıbaşı VitrA'da

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Eczacıbaşı VitrA, libero Simge Şebnem Aköz'le nikah tazeledi.

Yeni sezon kadrosunu şekillendirmeye başlayan Eczacıbaşı VitrA, libero Simge Şebnem Aköz'le nikah tazeledi.

2 yıllık anlaşma imzalanan Simge, geçtiğimiz sezon turuncu beyazlılara katılmış ve takımıyla 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşamıştı.



SİMGE ŞEBNEM AKÖZ KİMDİR?

1991 Samsun doğumlu, 168 cm boyundaki Simge Şebnem Aköz, voleybola 7 yaşında başladı. Sırasıyla İstanbul Artvin Spor Kulübü, UPS, Yeşilyurt (2010-2014), Çanakkale Belediyespor (2014-2015) ve Halkbank Voleybol Kulübü'nde (2015-2016) forma giyen Aköz, 2016-2017 sezonunda Eczacıbaşı VitrA kadrosuna dahil oldu. Eczacıbaşı VitrA ile 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu ile 2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi üçüncülüğü yaşadı.

