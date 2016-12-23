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SİME-SEN'den başsağlığı mesajı
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SİME-SEN'den başsağlığı mesajı

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Eskişehir Şubesi üyeleri, son günlerde yaşanan terör olaylarından dolayı bir açıklama yaparak, başsağlığı mesajı verdi.

Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) Eskişehir Şubesi üyeleri, son günlerde yaşanan terör olaylarından dolayı bir açıklama yaparak, başsağlığı mesajı verdi.

Türkiye'de en uzun gece sayılan 21 Aralık tarihinin en karanlık şekilde yaşandığını belirten SİME-SEN Eskişehir Şube Başkanı Sadi Çelebi, hain saldırılara karşı bir olunması gerektiğini söyledi. Terörle mücadelede konsept değişikliğine gidilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Başkan Çelebi, "Ülkemizi tehdit eden Ortadoğu bataklığı ve sınır güvenliği amacıyla Suriye'de gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu'nda dün sabah ve akşam saatlerinde DAEŞ tarafından gerçekleştirilen canlı bomba saldırılarında 14 askerimiz şehit oldu,33 askerimiz de yaralandı. Ülkemizin bir süredir yoğun şekilde mücadele ettiği terör örgütleri PKK, DAEŞ, FETÖ, YPG ve benzerlerinin son bir hafta içerisinde gerçekleştirmiş oldukları alçak terör eylemleri ve suikastler karşısında milletimizin bir ve beraber olması en öncelikli ihtiyacımızdır. Bu kadar çok terör olayının arka arkaya sıralanmasıTürkiye'nin hem terörle mücadelede, hem deuluslar arası ilişkilerinde köşeye sıkıştırma amacını taşımaktadır. Milletten istenen birlik ve beraberlik elbet sağlanacak, ülkemiz ne bu alçaklığı yapanlara, ne de buna cesaret edebilme adına sıra bekleyenlere teslim edilmeyecektir. İç ve dış terör örgütlerine karşı mücadelede acil konsept değişikliğine duyulan ihtiyaç giderek daha da gözle görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti ve milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletinin, ordusunun, askerinin, polisinin yanında dimdik ayakta duracaktır. El Bab şehitlerimiz yüreğimizi yakmış, geride acısı hiç dinmeyecek aileler, dumanı hiç tütmeyecek ocaklar bırakmıştır. SİME-SEN olarak şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Türkiyemizin başı sağolsun" dedi.
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