'Şimdi yürüyenler 15 Temmuz'da kaçmışlardır'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, 'Şimdi yürüyenler 15 Temmuz'da milletin üzerinden tanklar geçerken darbecilerle pazarlık yapıp havaalanından koşa koşa kaçmışlardır' dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Ankara'dan İstanbul'a yürüyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Şimdi yürüyenler 15 Temmuz'da milletin üzerinden tanklar geçerken darbecilerle pazarlık yapıp havaalanından koşa koşa kaçmışlardır" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Adnan Menderes Dernekler Federasyonu (ADFED) tarafından Topkapı Anıtmezar Külliyesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Konuşmasına "Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum" sözleri ile başlayan Bakan Kaya, "Rahmetli Menderes ve ailesinin günümüze ulaşan sayısız ve kıymetli miraslarından birinin de Adnan Menderes Federasyonu olduğunu biliyor ve başkana bu çatı altında Menderes'i anlama ve anlatma çabasına katkıda bulunan tüm üyelere şükranlarımı sunuyorum. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğiniz kongrenizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Demokrasi kahramanlarının milletin adamlarının emanetlerine sahip çıkmaya ve bayrağı daha ileriye taşımaya devam edeceklerini kaydeden Bakan Kaya, "16 Nisan referandumu ile kabul edilen Anayasa değişiklikleri sonrasında 21 Mayıs'ta üçüncü olağanüstü kongremizi gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni atılım dönemi için hep birlikte kolları sıvadık. Rahmetli Menderes, Özal ve Erbakan gibi bu milletin bağrından çıkmış demokrasi kahramanlarımızın milletin adamlarının emanetlerine sahip çıkmaya ve onlardan aldığımız bayrağı daha da ileriye taşımaya devam ediyoruz. Adnan Menderes ve arkadaşları hiç şüphesiz milletimizin zihninde ve gönlünde silinmez demokrasi kahramanlarıdır. Türkiye'yi seven ve bu ülkeye ve değerlerine inanan herkes için Adnan Menderes ortak paydadır" diye konuştu.



"BU DAVAYA GÖNÜL VERMEYENLER HEP KAYBETTİ"

Türkiye'de vesayete karşı mücadele eden, demokrasiyi ve millet iradesini esas alan her yönetime karşı bir takım çevrelerin hep aynı oyunu oynadıklarını ifade eden Bakan Kaya, "Menderes'i darağacına götürdüler. Rahmetli Özal'a diktatör dediler, tek adam dediler, suikastlar düzenlediler. Ama o da Allah'ın verdiği canı Allah'tan başka alacak güç yoktur diyerek bu oyunlara karşı durdu. Rahmetli Erbakana'a da türlü türlü oyunlar oynadılar. Cumhurbaşkanımızı da ders kitaplarında yer alan bir şiiri okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken hapse attılar. Zannettiler ki Menderes'i asarak, Özal'ı ve Erbakan'ı bitirerek, Recep Tayyip Erdoğan'ı hapse atarak milletin sesini bastırabilecekler. Ama başaramadılar. Çünkü bu dava öyle hapishanelere sığacak, sürgünlerde solacak, darağacında son bulacak türden bir dava değildir. Bu dava bir millet davasıdır. Bu dava bir millet sevdasıdır. Bu davayı anlamayanlar, bu davaya gönül vermeyenler bugüne kadar hep kaybettiler ve bundan sonra da kaybetmeye devam edecekler" şeklinde konuştu.



"ŞİMDİ YÜRÜYENLER 15 TEMMUZ'DA KOŞA KOŞA KAÇTI"

Bakan Kaya, "Şimdilerde kaybedenler kulübünün değişmez üyeleri bu sefer kendilerini yollara vurdular. Milletin uğradığı adaletsizliklere hep sessiz kalanlar, şimdi bu ülkenin milli güvenliğine kast edenlere karşı verilen hukuk mücadelesini baltalamaya çalışıyorlar. Bugün 'adalet' pankartları ile yürüyüşe çıkanlar, dün adalet uğruna verdikleri mücadele sebebiyle Adnan Menderes ve arkadaşları asıldıklarında ne yapıyorlardı. Yollar elbette yürümekle aşılmaz. Ama şimdi yürüyenler 15 Temmuz'da milletin üzerinden tanklar geçerken darbecilerle pazarlık yapıp hava alanından koşa koşa kaçmışlardır. Adalet pankartları yazarak değil, zihinlere ve yüreklere kazınarak ona inanarak savunulur" dedi.

AK Parti olarak, hükümet olarak 15 yıldır bu samimiyet ve anlayışla adalet ve kalkınma yolculuğunı sürdürdüklerini kaydeden Bakan Kaya, "Çeşitli komplo ve tuzaklar ile millet iradesine kast eden odaklar, AK Partiye, Sayın Cumhurbaşkanımıza defalarca saldırdılar. Kapatma davası açtılar. Siyasi yasak istediler. 411 el kaosa kalktı diyerek özgürlüklerin önüne engel koymaya çalıştılar. 367 garabetini bu ülkeye yaşattılar. Bu planların en kanlısını ve en çirkinini 15 Temmuz'da asker kıyafeti giymiş, gözü dönmüş, eli kanlı teröristler tarafından devreye soktular" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Kaya, ADFED Başkanı Fatih Kavaloğlu ve beraberindekiler merhum Başbakan Adnan Menderes'in kabrinde dua ettikten sonra ayrıldı.

(Selim Bayraktar/İHA)