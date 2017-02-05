Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' sloganıyla başlattığı turizmi canlandırma atağı, meyvelerini veriyor. Kampanyanın ardından turist kafileleri, tarihi ve turistik yerlerini görmek için gastronomi kenti Gaziantep'e geliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in "Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı" sloganıyla başlattığı turizmi canlandırma atağı, meyvelerini veriyor. Kampanyanın ardından turist kafileleri, tarihi ve turistik yerlerini görmek için gastronomi kenti Gaziantep'e geliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kentin turizmini canlandırmak için "Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı" sloganı ile başlattığı kampanya meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'nin dört bir yanından Güneydoğu'yu gezmeye gelen turist kafileleri, Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini geziyor. UNESCO'nun kreatif şehirler ağında gastranomi kenti ilan edilen Gaziantep'in meşhur yemeklerinden tadan yerli turistler, çingene kızı olarak bilinen ve Zeugma Antik Kenti'nden çıkarılan mozaiğin sergilendiği Zeugma Müzesi'ni de görebiliyor. Bölgenin meşhur yemeklerinden tadan vatandaşlar, Gaziantep'in misafirperverliğine ve tarihine hayran kaldıklarını belirttiler.
İstanbul'dan 8 kişilik ekiple Güneydoğu turuna çıktıklarını belirten Ufuk Çoban, terör söylemlerine rağmen geldikleri Gaziantep ve çevre illerinde düzenlenen geziden çok memnun kaldıklarını ifade etti. Çoban, "Güneydoğu'da tura çıkacağımızda bize terörün olduğunu, gitmememiz gerektiğini söyledir. Biz tam tersi bu kampanyaya kulak vererek, buraya gezi yapmaya karar verdik. Adana, Mardin, Şanlıurfa, Hatay ve son olarak Gaziantep'e geldik. Yolda bir takım sıkıntılar gördük ancak terör ile ilgili herhangi bir kötü durumla karşı karşıya kalmadık. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in göndermiş olduğu ekip bizi burada karşıladı. Burası çok güzel bir yer, tarihi yerleri, yöresel yemekleri. Bence herkesin burayı gelip görmesi gerekir. Herkesi buraya, Gaziantep'e gelin çağrısını yapıyorum" dedi.

"ANTEP BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Gezerken çok heyecanlandığını söyleyen Ülkü Yılmaz, "Kendi vatanımda dünyanın pek çok medeniyetini görmek, onları, ispatlarını hala hayatta olduğunu görmek ve halkın bilincini ve yöre halkının medeniyetinin de içinde olması beni çok heyecanlandırdı. Pek çok yerden etkilendim, fakat Antep beni daha çok etkiledi. Hem tarihi dokusu hem konumu hem de insan yapısı ve gastronomi açıdan da çok geniş bir yelpazeye sahip olması beni gerçekten çok etkiledi. Bu kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz. Güneydoğu'nun gerçekten gelip görülmesi ve keşfedilmesi gerekir" ifadesini kullandı.

"İNANILMAZ SICAK İNSANLAR VE ÇOK MİSAFİRPERVERLER"
Son 3 sezondur Güneydoğu'ya gelmek istediğini ifade eden Sümeyra Karakaya ise, "Ancak önceleri gereksiz bir korku içerisinde kalmıştım. Son 1 senedir bu istediğim arttı. Bugün de Gaziantep'e geldim. Geldiğim için çok mutluyum. Bambaşka şeyler keşfettim. Korkularımın değersiz olduğunu fark ettim. İnanılmaz sıcak insanlar ve çok misafirperverler, gerçekten hayran kaldım. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür ediyorum. Onun başlatmış olduğu 'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı' sloganıyla Gaziantep'e gelerek buranın tarihini gezerek tanıklık etmiş olduk" şeklinde konuştu.

"DÜNYANIN BENCE BURAYA AKMASI GEREKİYOR"
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başlattığı kampanyaya Gaziantep'e gelerek destek verdiklerini söyleyen Murat Hakkan, "Güneydoğu medeniyet ve insanlık tarihinin kalbi diyebiliriz. Yani bütün tarihi, coğrafya, sanat tarihi olsun birçok şeyi şekillendirmiş. Dünyanın bence buraya akması gerekiyor. Sadece Türkiye'ye turizm için değil, yaşayarak, mitoloji, insanlığın her türünü ekonomik olsun, dinler tarihi olsun, düşünce tarihi olsun buraya gelerek yaşamaları gerekiyor. Gaziantep'te zaten Zeugma Müzesi'yle burayı taçlandırıyor" diye konuştu.
Zeugma Mozaik Müzesi'ni gezip, Gaziantep yemeklerinin tadına bakan turist kafileleri, Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Medusa Arkeolojik Cam Eserler Müzesi, Hasan Süzer Etnografya Müzesi, Beyezhan Gaziantep Kent Müzesi, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Yesemek Açık Hava Müzesi, Gaziantep Kahramanlık Panorama Müzesi, Yaşayan Müze, Şahinbey Savaş Müzesi, Hamam Müzesi, Atatürk Müzesi, İslam Bilim Tarihi Müzesi gibi onlarca müze ile Gaziantep Kalesi, anıt mezarlar, tarihi bedestenler, hamam, konak, cami ve türbeler, mesire alanları ve Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesini de gezme fırsatı buluyor.
(Kazım Uzunöz /İHA)
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kapıdan giren herkese her gün çorba ikramı
Yurt genelinde DEAŞ operasyonu: 400 gözaltı
Temyiz Mahkemesinden Trump'a ret
Akhisar Belediyespor çeyrek finalde
Barış Manço kabri başında anıldı
Urfa'da 150, Hatay'da 38 gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Trump'a 'Kandil' teklifi: Paketleyelim!
Trump'a 'Kandil' teklifi: Paketleyelim!
DSP referandum oyunu açıkladı
DSP referandum oyunu açıkladı
Gaziantep'te polise silahlı saldırı!
Gaziantep'te polise silahlı saldırı!
CHP'de son dakika Elif Doğan Türkmen istifa etti
CHP'de son dakika Elif Doğan Türkmen istifa etti
Galatasaray elendi! Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Galatasaray elendi! Medipol Başakşehir çeyrek finalde
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanseri yenmek elimizde'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kanseri yenmek elimizde'
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kapıdan giren herkese her gün çorba ikramı
Kapıdan giren herkese her gün çorba ikramı
Yurt genelinde DEAŞ operasyonu: 400 gözaltı
Yurt genelinde DEAŞ operasyonu: 400 gözaltı
Temyiz Mahkemesinden Trump'a ret
Temyiz Mahkemesinden Trump'a ret
Akhisar Belediyespor çeyrek finalde
Akhisar Belediyespor çeyrek finalde
Barış Manço kabri başında anıldı
Barış Manço kabri başında anıldı
Urfa'da 150, Hatay'da 38 gözaltı
Urfa'da 150, Hatay'da 38 gözaltı
Alex'ten derbi mesajı
Alex'ten derbi mesajı
Ankara'daki ilk 15 Temmuz davası yarın başlıyor
Ankara'daki ilk 15 Temmuz davası yarın başlıyor
'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı'
'Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı'
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Trump'a bir şok daha: Reddedildi!
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
Yıldırım: FETÖ, PKK, HDP 'Hayır' diyor onun için evet!
'Ev ev gezeceksiniz, muhtarlara anlatacaksınız'
'Ev ev gezeceksiniz, muhtarlara anlatacaksınız'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English