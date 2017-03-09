Şimdi de Erdoğan karşıtı TV kurmak istiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonlarında bile görülmesine tahammül edemeyen Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman devletinin destekleyeceği bir televizyon kanalı kurularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verilmesini gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyonlarında bile görülmesine tahammül edemeyen Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir, Alman devletinin destekleyeceği bir televizyon kanalı kurularak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap verilmesini gündeme getirdi.

"Rheinischen Post" gazetesine demeç veren Eş Başkanı Cem Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış propagandasına karşılık vermek ve Avrupa'ya yayın yapan Türk televizyonlarına meydanı bırakmamak için " Arte" (Alman-Farsız ortak televizyonu) gibi bir kanalın kurularak bir şeylerin yapılmasını önerdi.

Almanya'da yaşayan Türk kökenlileri Almanya'yı kendi vatanı olarak hissettiremediklerin ve bu konuda siyasi partilerinde çalışma yapmadıklarını ifade ederek, "Türkiye konusunda bütün partiler ortak bir birlik oluşturmalıyız. Almanya'da yaşayan Türklerin kültürel ve medya açısında da uyum sağlamalı" açıklamasında bulundu.

(Mehmet Koca / İHA)