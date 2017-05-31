Silüet 15 gün erken göründü

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, bu yıl 15 gün önceden görülmeye başladı.

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağ sırtlarında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, bu yıl 15 gün önceden görülmeye başladı.

Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında ortaya çıkan Atatürk silueti, bu yıl erken göründü. Karadağ sırtlarına yansıyan Atatürk'ün silueti, her gün saat 17.55-18.10 arasında Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Vatandaşlar, havanın bulutlu olmasına rağmen Karadağ sırtlarında bir anda güneşin açması ile birlikte ortaya çıkan silueti kısa süre de olsa görmenin mutluluğunu yaşadı.

Ankara'dan Atatürk siluetini görmek için geldiğini söyleyen Zöhre Yıldız isimli vatandaş, "Atatürk'ün hayranıyım. Sırf Atamı görmek için buraya kadar geldim. Tam görmediysek de muhteşem" dedi. Yıldız, silueti izlerken Atatürk'e olan hayranlığını şiir okuyarak dile getirdi.

Mehmet Yıldız ise, "Antalya'dan buraya öğretmen olan kardeşimi ziyarete geldik, Atatürk siluetinin oluşmasına 15 günlük bir zaman var ama yine de az çok görünebiliyor. Annem tam Atatürkçü ve onun sayesinde buraları görmeye geldik. Ama tam oluşsaydı daha güzel olurdu fakat bulut engeline takıldı" ifadelerini kaydetti.

Gürbüz Çakabay adlı vatandaş ise, silüetin ilk defa 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından görüldüğünü söyleyerek, "Bana da basit bir şey gibi geliyordu. İlk etapta izlediğimde şok oldum. Kendi kendime 'Allah'ım bu ne?' dedim. Böyle bir doğa güzelliği olabilir mi? Demek ki varmış. Ulu öndere nasip olmuş" diye konuştu.



İLK DEFA 1954 YILINDA GÖRÜLDÜ

Atatürk silüeti, ilk defa 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından görüldü. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığına gönderildi. Kumru, 1988 yılında bu fotoğrafıyla bir gazetenin düzenlediği amatör fotoğrafçılık dalında birincilik ödülü elde etti. Bu arada Damal ilçesinde 1995'den itibaren temmuz ayı içinde Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri düzenleniyor. Bu yılki şenlik ise 9 Temmuz'da düzenlenecek.

(Olgun Yıldız/İHA)