Silopi'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde İpekyolunda meydana geldi. Mehmet Salih Acar yönetimindeki 73 AE 895 plakalı araç ile Seyhan Tatar yönetimindeki 27 BBC 43 plakalı otomobilin karıştığı kazada otomobilde bulunan Meryem Tatar ve Ayşe Tatar hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan şoför Seyhan Tatar, İ.T. ve minibüste bulunan Mehmet Salih Acar ve H.A. yaralandı. Yaralılar ambulans ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İ.T. Cizre devlet hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Ayaz Müldür / İHA)