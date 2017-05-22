Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Silivrispor finalde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Silivrispor finalde

Silivrispor, Manisa BBSK ile oynadığı Play-off yarı final rövanş karşılaşmasını 1-0 galibiyetle tamamlayarak finale yükseldi. Silivrispor finalde Çatalcaspor'u eleyen Erbaaspor ile karşılaşacak.

Silivrispor, Manisa BBSK ile oynadığı Play-off yarı final rövanş karşılaşmasını 1-0 galibiyetle tamamlayarak finale yükseldi. Silivrispor finalde Çatalcaspor'u eleyen Erbaaspor ile karşılaşacak.
Silivrispor, 2 Lig'e yükselmek için Play-off yarı final rövanş mücadelesinde Manisa Büykşehir Belediyesispor'u ağırladı. Yaklaşık 5 bin kişilik bir taraftar grubunun desteklediği maçı ilçe protokolü de tam kadro takip etti. Silivri Kaymakamı Ali Partal, Belediye Başkanı Özcan Işıklar, AK Parti İlçe Başkanı Rıfat Kutlu, CHP İlçe Başkanı Suna Göçengil, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın protokol tribününde maçı takip edenler arasındaydı.

İLK YARI BASKILI OYUN
Cihan Topaloğlu, Güray Kula, Oğuz Yavuz, Oğulcan Enes, Fuat, Yunus, Güney Polat, Fahri Eren Pamuk, İsmail, Burak Seres, Gökdeniz Varol 11'i ile sahaya çıkan Silivrispor, seyirci desteğini de arkasına alarak maçın ilk yarısına baskılı oyunla başladı. Rakibini yaptığı ataklar ile bunaltan Silivrispor, Eren ile girdiği mutlak gol şansını da değerlendiremedi. Maçın ilk yarısının son anlarında sahneye çıkan Güray Kula, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderirken ilk yarının da skorunu belirlemiş oldu. 1-0

KORKUTAN SAKATLIK
Maçın ilk yarısında Manisa BBSK takımından Gökhan Kaya'nın girdiği pozisyonda başına aldığı darbe ile kaşı açıldı. Tedavisi yapılan Gökhan, tekrar oyuna döndükten yaklaşık 5 dakika sonra bir anda yere yığıldı. Diğer oyuncuların ve hakemin çağırması üzerine saha kenarında hazır bekletilen ambulans saha içine girerek Gökhan'a müdahale etti. Ambulans ile sahadan çıkarılan Gökhan'ın durumunu gören bazı takım arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

İKİNCİ YARI KONTROL SİLİVRİSPOR'DAYDI
İlk maç alınan 2-0'lık galibiyet sonrasında oynanılan rövanş mücadelesinde de ilk yarıda golü bulan Silivrispor, ikinci yarıya daha kontrollü başladı. Manisa temsilcisinin ataklarını sahasında kabul eden Silivrispor, defansta yaptığı başarılı hamleler ve kaleci Cihan'ın muhteşem kurtarışları ile ikinci yarıda da gole izin vermedi. Manisa temsilcisinin kazandığı penaltı vuruşunda da Silivrispor'un başarılı file bekçisi Cihan kalesinde devleşti ve penaltının da gol olmasına izin vermedi. Maçın sonuna 5 dakika eklenirken maçtan başka gol sesi çıkmadı ve Silivrispor 2-0'ın rövanşında rakibini 1-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Finale yükselen Silivrispor'un rakibi ise uzatmalar sonucunda Çatalcaspor'u eleyen Erbaaspor oldu.
(Yusuf Eker /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
12 kaçak göçmen kaçakçısı tutuklandı
İlk yarıda 1 gol var
Fenerbahçe kafilesi yolda kaldı
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Sokakta diş tedavisi yapılır mı ?
Yavrusunu son kez kokladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Reina yıkıldı!
Reina yıkıldı!
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Akın Öztürk'ün mahkemedeki ilk sözleri
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Erdoğan'ın A Takımı'nda dikkat çeken iki isim!
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Sırrı Süreyya Önder siyaseti bırakıyor
Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki!
Erdoğan'dan Ermeni temsilciye tepki!
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
12 kaçak göçmen kaçakçısı tutuklandı
12 kaçak göçmen kaçakçısı tutuklandı
İlk yarıda 1 gol var
İlk yarıda 1 gol var
Fenerbahçe kafilesi yolda kaldı
Fenerbahçe kafilesi yolda kaldı
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Sokakta diş tedavisi yapılır mı ?
Sokakta diş tedavisi yapılır mı ?
Yavrusunu son kez kokladı
Yavrusunu son kez kokladı
Ünlü mağaza soyuldu
Ünlü mağaza soyuldu
Pet şişeden rakı çıktı
Pet şişeden rakı çıktı
Diyarbakır'da 1400 polisle dev operasyon
Diyarbakır'da 1400 polisle dev operasyon
Medvedev: Türk Akımı'nın Avrupa'ya uzanması için görüşmeler yapıyoruz
Medvedev: Türk Akımı'nın Avrupa'ya uzanması için görüşmeler yapıyoruz
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Telefon dolandırıcıları 70 bin liralık vurgun yaptı
Telefon dolandırıcıları 70 bin liralık vurgun yaptı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English