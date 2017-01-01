01.01.2017 00:37 Silivri'de trafik kazası: 4 yaralı

Silivri Selimpaşa'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Silivri Selimpaşa'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Selimpaşa D-100 karayolu üzerinde bulunan trafik ışıklarında iki aracın çarpışması sonucu, her iki araçta bulunan Mehmet U.,Tuna K,Emre A. ve Furkan G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesi ve Özel Medicalpark Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan araç trafiği kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

