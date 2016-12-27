Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Silivri'de ilk darbe duruşması başladı

Darbe girişimine ilişkin 29 emniyet mensubu hakkında açılan davanın Silivri duruşma salonunda görülmesine başlandı. Mahkeme başkanı, sanıkların kimlik tespitiyle başlayan ilk duruşmanın Cuma gününe değin süreceğini açıkladı.

Darbe girişimine ilişkin 29 emniyet mensubu hakkında açılan davanın Silivri duruşma salonunda görülmesine başlandı. Mahkeme başkanı, sanıkların kimlik tespitiyle başlayan ilk duruşmanın Cuma gününe değin süreceğini açıkladı.

İstanbul 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fikret Demir, duruşmanın başlamasının ardından salondakilere de bir takım hatırlatmalarda bulundu. İlk duruşma için yalnızca bugüne tarih verildiğini ancak duruşmanın Cuma gününe kadar süreceğini belirten başkan Demir, "İlk iki gün(bugün ve yarın) sanıkların savunmaları tamamlandığı halde üçüncü gün(Perşembe) ifadelerini almak üzere tanıkları çağıracağız. Dördüncü gün ise taleplerinizi alcağız" dedi.

Duruşmaya 13.00-14.00 saatleri ara verileceğini ve duruşmanın Sesli Görüntülü Bilişim Sitemi ile kaydedileceğini ifade eden başkan Demir, "Kayıt aldığımız CDler 120 dakika hafızalıdır. Bu nedenle her 110 dakikada bir 10 dakika ara vereceğiz" şeklinde konuştu.

Duruşma salonunda 1'i başka suçtan olmak üzere 25 tutuklu sanık ve 4 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya yaklaşık 20 sanık yakını da katıldı. Duruşma sanıkların kimlik tespitleri ile devam ediyor.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Öğrenci servislerine tam kontrol
Kışla birlikte işleri de açıldı
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Öğrenci servislerine tam kontrol
Öğrenci servislerine tam kontrol
Kışla birlikte işleri de açıldı
Kışla birlikte işleri de açıldı
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
2016'nın son zabıta semineri yapıldı
2016'nın son zabıta semineri yapıldı
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek
Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English