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Silikon mağduru hemşirenin son hali
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Silikon mağduru hemşirenin son hali

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan kadın kuaförüne dudak silikonu yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme tehlikesi yaşayan hemşire Merve Keleş, sosyal medyadan son halini paylaştı.

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan kadın kuaförüne dudak silikonu yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme tehlikesi yaşayan hemşire Merve Keleş, sosyal medyadan son halini paylaştı.
Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Polikliniği'nde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş'in hayatı bir anda alt üst olmuştu. Keleş, yaklaşık 2.5 ay önce arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G. ile tanışmış, doğuştan sol alt dudağında şekil bozukluğu olduğu için dudağını kalınlaştırmak isteyerek, Azerbaycan'da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL'ye geçici dolgu yaptırmış, daha sonra dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaşmış, kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş'e operasyonu yapmıştı. Operasyondan hemen sonra Keleş'in dudakları şişmeye başlamış ve dudaklarını kaybetme ile karşı karşıya kalınca hastaneye başvurmuştu.

"ALLAH'A SIĞINIYORUM"
Keleş o günden sonra hastanede kalıp dudaklarını kaybetmemek için tedavi gördü. Yaklaşık 2 ay hastanede kalan Keleş, geçirdiği bir dizi ameliyatın ardından sağlığına tekrar kavuştu. Keleş son halini de sosyal medyada yayınlayıp, "Evet buradayım ve yaşıyorum. Hayat bu, bir şekilde zorluklar yanlışlar çıkarıyor karşımıza ve ben bunu da atlatıyorum. Hala gülebiliyorum. Her yeni güne şükrediyorum. Olmamışlara üzülmüyorum. Çünkü kadere inanıyorum. Allah'a sığınıyorum ve sizin sandığınız gibi dışımı değil, ruhumu seviyorum. Biliyorum kalbim güzel olursa hiç bir göz beni çirkin göremez. Ve bilmiyorsunuz, yaratanın büyük kudretini unutuyorsunuz. Ve isteyin yalnızca ondan isteyin. Sevin en çok onu sevin. Dua edin. Utanmayın çekinmeyin, doğru bildiğiniz yoldan geri dönmeyin. Haksızlığa boyun eğmeyin. Ama ne olursa olsun kalbinizin kötü olmasına izin vermeyin. Dünyayı iyilik kurtaracak. Hep iyi kalın hoşça kalın" notunu paylaştı.
Bayan kuaförü Soner G. bir süre önce hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası aldığı için yakalanıp cezaevine gönderilmişti. 'Silikon' vakasıyla alakalı da 4 kadın Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulununca Soner G. hakkında "unvan dolandırıcılığı ve yaralama" suçundan soruşturma başlatılmış, yapılan soruşturma sonucunda Soner G.'nin bu suçlardan da tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

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