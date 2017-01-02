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Silifkeli çiftçiler için kar, beyaz berekete dönüştü
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Silifkeli çiftçiler için kar, beyaz berekete dönüştü

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler, yoğun kar yağışı nedeniyle bu yılı bereket yılı olarak kabul ediyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde çiftçiler, yoğun kar yağışı nedeniyle bu yılı bereket yılı olarak kabul ediyor.

Türkiye'nin önemli tarım alanlarından biri olan Silifke'de uzun zamandır beklenilen kar yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin ilk turfanda eriğini, çileğini ve kayısısını hasat eden Silifkeli üreticilerin yağan kardan dolayı yüzleri gülüyor. Yağan karla birlikte uzun süre kuraklık yaşamayacaklarını belirten üreticiler, karın beyaz berekete dönüştüğünü ifade ettiler.

Mersin Bölge Sulama Kooperatifleri Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, ilçede önceki yıllarda kurak geçen kış aylarından dolayı çiftçilerin endişeli olduğunu belirterek, "Kar 50 yıldır normal yıllara göre yağmadı ve bundan dolayı da ciddi bir anlamda kuraklık yaşandı. Karın faydaları yaz başı hem toprağı sıcak tutması hem de karların erimesiyle birlikte toprağın zamanında sulanmasını sağlar. Bu yıl kar iyi bir görüntü veriyor. İnşallah gelecekteki kuraklığın olmamasına sebep olacaktır. Yağmur yağdığı zaman sular akıp gidiyor. Yani kendi bulunduğu alanda bir yol ve dere bulup akıp gidiyor ama kar suları normal kendi halinde eridiği için toprağa süzülüyor. Toprağa süzüldüğü için de toprak nemli kalıyor, yani toprak suya doymuş oluyor. Son 7 yılda kuraklık yaşadık. Bu yıl ilk defa Silifke'ye bir buçuk 2 metreye yakın bir kar yağdı. Bu nedenle önümüzdeki yaz döneminde bolluk olacağını düşünüyoruz. Yağan kar çiftçinin bereketidir ve inşallah bolluk olur" dedi.
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