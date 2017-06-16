Silifke'ye şehit ateşi düştü

Batman'ın Kozluk ilçesinde geçen hafta Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde yapılan bombalı saldırıda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar'ın Mersin'in Silifke ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Batman'ın Kozluk ilçesinde geçen hafta Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde yapılan bombalı saldırıda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar'ın Mersin'in Silifke ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

9 Haziran Cuma günü Kozluk ilçesindeki Bedirhan Jandarma Karakol Komutanlığı önünde bulunan yol kontrol noktasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı araç ile saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar, tedavi gördüğü GATA'da bugün kurtarılamayarak şehit oldu.

Evli ve 1 çocuk babası şehidin Silifke'deki yakınlarına acı haber verildi. Sayağzı Mahallesi, Gülnar Sokak'ta taziye çadırı kuruldu. Eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye evine gelerek gözyaşı döktü.

Ankara'da bulunan şehidin annesi Döne, babası Halil, eşi Dilber, oğlu Halil Poyraz'ın (4) Silifke'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Şehidin cenazesinin yarın Silifke'de düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

(Murat Şengi/İHA)