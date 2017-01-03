03.01.2017 10:11 Silifke Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Mütevelli üye seçimi yapıldı

Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 3294 sayılı kanun gereği 2017 faaliyet döneminde görev yapmak üzere iki muhtar üye seçimi yapıldı. Silifke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında 3294 sayılı kanun gereği 2017 faaliyet döneminde görev yapmak üzere iki muhtar üye seçimi yapıldı.



Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir başkanlığında yapılan seçimde İmamlı Muhtarı Bayram Ali Oğuz, Ulugöz Mahalle Muhtarı İlyas Çağın, Saray Mahallesi Muhtarı Serkan Akyatan aday oldu. Yapılan seçimler sonucu İmamlı Mahalle Muhtarı Bayram Ali Oğuz ile Ulugöz Mahalle Muhtarı İlyas Çağın mütevelli heyetine üye seçildi.



Kaymakam Cinbir, seçim sonrası mütevelli heyetine seçilen muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.



Silifke Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin salonunda düzenlenen seçim öncesi, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, muhtarların istek ve şikayetlerini dinledi. 88 mahalle muhtarının katılımıyla düzenlenen toplantıda muhtarlar istek ve şikayetlerini Kaymakam Cinbir'e sundular.



Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, günlerdir Toros dağlarının eteklerinde etkili olan kar yağışında mağdur olan mahalle muhtarlarının isteklerini dinledi. Cinbir, "Yaşanan kar yağışının şiddetinin böyle büyük olacağını kimse bilemezdi. Ama hazırlıksız değiliz. Her mahalleye, köye yardım ulaştırdık ve ulaştırmaya da devam ediyoruz. Vatandaşlarımız bugüne kadar bu tür hadise ile karşılaşmamış oldukları için belki telaş içinde olabilirler ama bizler de Silifke Kaymakamlığı olarak ve kaymakamlığa bağlı kurum ve müdürlükler ile vatandaşlarımızın bu endişesini olabildiğince en aza indirgemeye çalışıyor, can ve mal güvenliklerini sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah yağan bu kar ve yağmurlar bereket getirir" dedi.

