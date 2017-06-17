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Silifke şehidini uğurladı
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Silifke şehidini uğurladı

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran'da Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde PKK'lı teröristlerle düzenlen bombalı saldırıda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı GATA'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar için Silifke'de İmam-ı Azam Camii'nde tören düzenlendi. Törene Vali Özdemir Çakacak, MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan ve Baki Şimşek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, il protokolü, ilçe protokolü, askeri, mülki ve adli erkan, şehidin ailesi, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.
Öğlen namazını müteakip İl Müftüsü Ali Melek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından vatan uğruna canını feda eden kahraman şehit Ali Gülnar'ın naaşı top arabasına konuldu. Sayağzı Mezarlığı'nda okunan dualar eşliğinde toprağa verilen şehit Gülnar'ın naaşının üzerine örtülen Türk Bayrağı, şehidin babası Halil Gülnar'a teslim edildi.
Şehidin annesi Döndü, babası Halil, eşi Dilber oğlu Halil Poyraz ve yakınları gözyaşı döktü. Şehidin eşi Dilber ve oğlu Halil Poyraz ile birlikte uzun süre şehit Ali Gülnar'ın tabutuna sarılarak, "Oğlum babanı son kez öpelim bir daha öpemeyeceğiz. Şehidim sen rahat uyu Poyraz'ın bana emanet" dedi.
(Murat Şengi/İHA)

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