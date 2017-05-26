Silifke Festivali Linet konseriyle sona erdi

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin final akşamında, arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi Linet sahne aldı. Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, 'Festivalimize katılarak bizleri onurlandıran sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.

Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalinin final akşamında, arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi Linet sahne aldı. Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Festivalimize katılarak bizleri onurlandıran sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar hayranlarını coşturan Linet, Silifkelilere muhteşem bir konser verdi. Son albümünün beğenilen şarkısı "İncir" ile geceye başlayan ünlü şarkıcı, eski ve yeni albümündeki sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Linet, Silifkeliler için hazırladığı repertuvarı ve Latin dansı ile izlemeye değer bir performans sergiledi. Giydiği sahne kostümü ile göz dolduran Linet'in neredeyse tüm şarkılarına bulundukları yerden eşlik eden hayranları, unutulmaz bir gece yaşadı. Linet, konserin sonunda hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Konserde Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, ünlü sanatçı Linet'e teşekkür plaketi takdim ederek, "44. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivalimizin final akşamında ünlü sanatçımızı ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir hafta süresince festival akşamlarımızı birbirinden değerli sanatçılarımızla süslendirdik. Halkımızla iç içe dolu dolu güzel bir festival geçirdik. Alanı dolduran binlerce vatandaşımıza ve Linet'e bu güzel konser için teşekkür ediyor, festival süresince emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(Murat Şengi /İHA)