Silifke'de Halil Sezai rüzgarı esti

Ünlü sanatçı Halil Sezai, 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin ikinci gününde alanı dolduran binlerce hayranıyla 'İsyan' şarkısını söyledi.

Ünlü sanatçı Halil Sezai, 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nin ikinci gününde alanı dolduran binlerce hayranıyla 'İsyan' şarkısını söyledi.

Halil Sezai, sahneye çıkmadan önce kendisine ikram edilen Silifke yoğurdunun tadına baktı. Daha sonra sevilen parçalarını seslendiren ünlü sanatçı, alanı dolduran hayranlarıyla birlikte, "İsyan" adlı şarkısını söyledi.

Silifke'de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Halil Sezai, "Böylesine havası, suyu ve insanı güzel Silifke'de konser vermekten çok büyük keyif aldım. Şahsımı ve ekibimi sizlerle buluşturan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimizin devamını diliyorum" dedi.

Halil Sezai, Silifkelilere müzik dolu bir gece yaşatarak, yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Ünlü sanatçıya Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut tarafından çiçek ve plaket takdim edildi. Başkan Turgut, "Siz değerli sanatçılarımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. İyi ki sizler gibi sanatçılar var. Başarılarınızın devamını diliyorum" diye konuştu.

(Murat Şengi / İHA)