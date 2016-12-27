Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Silifke Belediyesi soğuk kış günlerinde vatandaşların yanında oluyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Silifke Belediyesi soğuk kış günlerinde vatandaşların yanında oluyor

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haftanın belirli günlerinde aileleri ziyaret ederek, hane sahipleriyle sohbet edip, onların sıkıntılarını dinliyor.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haftanın belirli günlerinde aileleri ziyaret ederek, hane sahipleriyle sohbet edip, onların sıkıntılarını dinliyor.

Bu kapsamda Sökün ve Kurtuluş mahallelerinde aile ziyaretleri gerçekleştiren Turgut, ailelerin ve çocukların yakın ilgisiyle karşılaştı. Silifke Belediyesi'nin sosyal belediyecilik alanında önemli çalışmalar yaptığını belirterek, ziyaret ettiği ailelerle sohbet eden Turgut, "Her zaman olduğu gibi bu soğuk kış günlerinde de siz ailelerimizin ve çocuklarımızın yanındayız. Sosyal belediyecilik anlamında her zaman halkımızın yanında olup dertlerini ve sorunlarını dinleyerek, bu sıkıntılara çözüm üretmeye gayreti gösteriyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hastaneye ulaşım hizmeti, öğrencilerimize nakdi yardım hizmeti, ihtiyaç sahibi ailelerimize odun yardımı, mahallelerde karla mücadele ve ulaşım hizmeti veren ekiplerimiz, sosyal marketimizden giysi ve kıyafet yardımı gibi birçok belediye hizmetlerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Allah bu soğuk günlerde hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Başkan Turgut'un sürpriz ziyaretinden memnun kalan aileler, "Başkanımız evlerimize kadar gelerek bizleri onurlandırdı ve mutlu etti. Birebir konuşarak sohbet ettik. Taleplerimizi ve sıkıntılarımızı direk olarak kendisine iletme fırsatı bulduk. Bu nazik ziyaretleri ve duyarlılığından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinde Allah yolunu açık etsin" diye konuştular.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tarih yazan formalar yeniden satışta
Cimbom transfer yapacak mı ?
Tekne kazasında 9 futbolcu ve taraftar öldü
Jandarma kurtarmasıyla hem kendi hem de doğmamış bebeği ölecekti
Çam Otel, Büro Memur-Sen seçimlerine ev sahipliği yaptı
Denizli'de yılbaşı vurgununun önüne geçildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Trabzonspor Fenerbahçe maçı geniş özeti
Trabzonspor Fenerbahçe maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tarih yazan formalar yeniden satışta
Tarih yazan formalar yeniden satışta
Cimbom transfer yapacak mı ?
Cimbom transfer yapacak mı ?
Tekne kazasında 9 futbolcu ve taraftar öldü
Tekne kazasında 9 futbolcu ve taraftar öldü
Jandarma kurtarmasıyla hem kendi hem de doğmamış bebeği ölecekti
Jandarma kurtarmasıyla hem kendi hem de doğmamış bebeği ölecekti
Çam Otel, Büro Memur-Sen seçimlerine ev sahipliği yaptı
Çam Otel, Büro Memur-Sen seçimlerine ev sahipliği yaptı
Denizli'de yılbaşı vurgununun önüne geçildi
Denizli'de yılbaşı vurgununun önüne geçildi
Kardeş ile kucak dolusu kitap
Kardeş ile kucak dolusu kitap
Türk üniversitesinin Amerika'da ilk sınav heyecanı
Türk üniversitesinin Amerika'da ilk sınav heyecanı
Batman'da 'Şefkat Eli Projesi' sona erdi
Batman'da 'Şefkat Eli Projesi' sona erdi
Uludağ Üniversitesi'nin yeni yol haritası
Uludağ Üniversitesi'nin yeni yol haritası
YÖK'ten Düzce Üniversitesi birincilerine kutlama belgesi
YÖK'ten Düzce Üniversitesi birincilerine kutlama belgesi
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English