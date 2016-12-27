27.12.2016 12:33 Silifke Belediye Başkanı Turgut, personeliyle yemekte buluştu

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haftanın belirli günlerinde farklı birim personelleriyle bir araya gelerek, onlarla yemek yiyor, sohbet ediyor, talep ve sıkıntılarını dinliyor. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haftanın belirli günlerinde farklı birim personelleriyle bir araya gelerek, onlarla yemek yiyor, sohbet ediyor, talep ve sıkıntılarını dinliyor.



Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Sosyal Yardım İşleri ve Kültür Müdürlüğü Birimi personelleriyle bir araya gelen Turgut, "Halkımıza hizmet etmek üzere çıktığımız bu yolda hepiniz gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Siz değerli personellerimizle birlikte ve elimizdeki imkanlarla, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Önceliğimiz sevgi, saygı, hoşgörü ile birlikte güler yüzlü dost belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Bu aile halka hizmet anlayışla çalışmalarını aralıksız sürdürecektir. Sizlerin başarısı belediyemizin başarısıdır. Sizlerin çalışmalarıyla belediyemiz her geçen gün daha güzel hizmetlere imza atacaktır. Yürüttüğümüz tüm çalışmaları, halkımızın istekleri doğrultusunda ve şehrimizin geleceği için yapıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını bir an önce çözüme kavuşturmaktır. Birimizin üzüntüsü hepimizin üzüntüsü, birimizin mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Siz değerli personelimizin azimli ve gayretli çalışması sayesinde Silifke'mizi daha yaşanılası bir ilçe yapacağız" dedi.



Birlik ve kaynaşma yemeğinde bir araya gelen belediye personelleri, karşılıklı sohbet ederek organizasyondan dolayı Başkanı Mustafa Turgut'a teşekkür ettiler.

