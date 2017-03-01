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Yalçın Şimşek

Şili’yi unut, “Simyacı”yı oku

Dünyaca ünlü Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun ünlü romanlarından biridir “Simyacı.”

Gördüğü bir rüya üzerine, İspanya'dan kalkıp Mısır piramitlerinin eteklerinde hazire aramaya giden Endülüslü çobanın Santiago'nun hazin öyküsüdür anlatılan…

Aslında hep yanı başımızda duran, ama bir türlü farkına varamadığımız asıl hazineleri, bin bir tehlikeler atlatarak neden çok uzaklarda aradığımızın çelişkisini anlatır Paulo Coelho bu romanında…

Nedense toplum olarak bir asrı aşkın süredir, Endülüslü çoban Santiago gibi yaşıyoruz hayatı…

Osmanlının son döneminden beri aşığız Batı'ya!...

Bizde olanı görmezden gelerek; aşığız Batının değerlerine, düşüncesine, demokrasisine, sanayileşmesine, refahına, yaşam biçimine!...

Ama iş uygulamaya gelince; demokrasisini, refahını, sanayileşmesini değil de biçimsel olanı tercih ediyoruz nedense?!..

Gitsin entari, gelsin tayyör!...

Gitsin baş örtüsü, gelsin çiçekli şapka!...

Gitsin fes, gelsin şapka!...

Gitsin eski yazı, gelsin Latin alfabesi!...

Tabandan değil, tavandan yapılsa da adı üzerinde devrim ne de olsa!...

Kıçına giyecek don bulamayanlar şapkaya karşı çıkarsa sallandırırsın dar ağacında bir ikisini, olur biter, kim karışabilir ki?!...

Neyse, gelelim asıl konumuza:

Önceki seçimlerde ABD'li firma Benenson'dan akıl alan CHP, referandum için de Şilili reklamcı Eugenio Garcia Ferrada'ya umut bağlamış.

Ferrada kimdir diye soruyorsanız kısaca anlatayım:

1988 yılında yapılan ve Şili'de diktatör Augusto Pinochet'nin sonunu getiren referandumda, “No” yani “Hayır” kampanyasının mimarı olan isimdir Ferrada...

Referandum sürecinde Pinochet'ye destek yüzde 39, karşı olanlar yüzde 38, kararsızlar da yüzde 23 idi.

Ferrada'nın; sertlikten uzak, iyimser, pozitif, umut veren, ufuk açan kampanyası sayesinde referandumda “Hayır” oyları yüzde 55'e ulaştı ve bu da Pinochet'nin sonunu hazırladı…

Ferrada başarmıştı çünkü “No” kampanyasının özünü; mutluluk, pozitif düşünce ve umut oluşturuyordu.

Ferrada, kampanya boyunca seçmene; “Hayır” oyu verin demekten ziyade, bu oyun onların hayatını pozitif anlamda nasıl değiştireceğini anlattı.

Şili halkı “No”diyecek ve yeni bir yaşam başlayacaktı çünkü…

Ferrada'nın bu etkili ama mütevazı kampanyası daha sonra, “No” adı altında beyaz perdeye aktarıldı… Yıllar önce izlemiş ve çok da beğenmiştim bu filmi…

Ferrada, Türkiye'de kaldığı süre boyunca CHP'lilere, sadece “Hayır” demenin bir anlam ifade etmediğini, somut ve umut veren vaatlerin de olması gerektiğini anlattı… Tabii CHP yönetimi bunu ne kadar anladı bilemiyorum!..

Şili'de “Hayır” kampanyasının başarıya ulaşmasında; kadınlar, gençler, yoksullar ve kırsal alanda yaşayan seçmenlerin oyu etkili oldu.

Çünkü diktatör Pinochet'in uyguladığı ekonomik politikalar bu kesimleri olumsuz etkilemiş ve yoksullaştırmıştı…

CHP, Şilililer başardı biz neden başarmayalım diye düşünüyor olsa gerek ki, Ferrada'yı Türkiye'ye getirdi.

Şili'de 29 yıl önce Pinochet'e “No” diyen seçmen, 2017 Türkiye'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği başkanlık sistemine “Hayır” der mi?

Bu zor, hele de CHP ile çok daha zor…

Bir kere Şili'de, Türkiye'nin tam aksine “Hayır” koalisyonunu oluşturan seçmenin inandığı ve güvendiği tutarlı bir cephe vardı.

Ya Türkiye'de?..

Daha bir ay önce yapılan bir ankete göre seçmenlerin yüzde 80'i CHP lideri Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor!...

Peki, daha 6 ay öncesi dağılma aşamasına gelen, mahkemelere düşen, onlarca yöneticisi partiden ayrılan MHP lideri Bahçeli'ye güven ne kadar yüzde 58!...

Şili'deki kampanyada gençler itici bir güçtü, ama CHP Meclis'te seçilme yaşının 18'e düşürülmesine bile destek vermedi!...

Ferrada'nın kampanyası umut doluydu ve yeni bir Şili vadediyordu. Ama Kılıçdaroğlu, “sandıktan hayır çıkarsa bir şey değişmeyecek. Erdoğan yine Cumhurbaşkanı, Yıldırım da Başbakan olarak kalacak” diyor!...

CHP, asırlık geçmişiyle Türkiye'nin en köklü partisi, ama ne geçmişiyle yüzleşebiliyor, ne de bugünü anlamaya çalışıyor!

Bugünü anlamayan, geleceği nasıl kurgular?...

CHP, 70 yıl öncesinin zihniyetinden kurtulamadığı için, bugün Ferrada'nın 29 yıl önceki kampanyasından medet umuyor!...

Gerçeği yanı başındaki Şile'ye gidip halkın içinde aramak yerine, Endülüslü çoban Santiago gibi 13 bin 304 km uzaklıktaki Şili'de aramaya çalışıyor!...

Arayan, bulur derler… Tabii eğer ne aradığını biliyor isen.

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