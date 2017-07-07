Şili'ye milyon dolarlık dava

Okumak için gittiği Şili'de öldürülen kızın ailesi, yürütülen soruşturmayı yetersiz bularak Şili hükümetine 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı.
Okumak için gittiği Şili'de öldürülen kızın ailesi, yürütülen soruşturmayı yetersiz bularak Şili hükümetine 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı. 2014 yılında okumak için gittiği Şili'nin Temuco şehrinde öldürülen Amerikan vatandaşı Erica Hagan'ın ailesi Şili'ye karşı 1 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Ailenin avukatı Gaspar Calderon, öldürülen kızın yakınlarının Şilili yetkililer tarafından yapılan cinayet araştırma ve incelemelerini yetersiz ve özensiz bulduklarını ve bu yüzden 1 milyon dolarlık tazminat davası açtıklarını söyledi. Ailenin Amerikan vatandaşı olması sebebiyle davanın Amerikan doları cinsinden açıldığını kaydeden avukat, Şili'nin yaklaşık 3 senedir yürüttüğü soruşturmayı yetersiz olarak nitelendirdi. Cinayetin tek şüpheli sanığı olan Domingo Cofre, 2015'de 8 gün süren bir duruşmanın ardından Temuco yerel mahkemesi tarafından serbest bırakılmıştı.
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