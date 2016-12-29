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Şile'nin yardım eli Halep'e ulaşıyor
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Şile'nin yardım eli Halep'e ulaşıyor

Şile'de gerçekleştirilen kampanya kapsamında toplanan ihtiyaç malzemeleri dualarla Halep'e gönderildi.

Şile'de gerçekleştirilen kampanya kapsamında toplanan ihtiyaç malzemeleri dualarla Halep'e gönderildi.

Şile Belediyesi ve Kızılay'ın ortak düzenlediği "İnsanlığa ve Kardeşliğe Yardım Elini Uzat" kampanyasında toplanan yardımlar dualarla uğurlandı. Yardıma destek veren Şileli vatandaşlar, dernekler, okullar, özel kuruluşlar ve kamu kurumlarının katılımı ile gerçekleştirilen uğurlama töreninde, böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ve Kızılay'a teşekkürlerini ilettiler.

Şile Yeryüzü Pazarı'nda gerçekleştirilen uğurlama töreninde konuşan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu kısa bir sürede iki tır malzeme toplandığını ve talebin daha fazla olduğunu, yardım tırlarının devamının geleceğini iletti.

Belediye Başkanı Tabakoğlu "Halep İçin Şimdi Kardeşlik Zamanı! Zulme uğrayan kardeşlerimize el uzatmak mecburiyetindeyiz. Bunu hamdolsun yapıyoruz. Şunu iyi bilmeliyiz ki bizler varlıkla imtihan ediliyoruz. Bu kampanyaya ön ayak olan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Suriye'de Halep'te insanlık dramı yaşanıyor. Suriye'de altı yıldır yaşanan dram karşısında Başta Cumhurbaşkanımız ve Hükumetimiz olmak üzere birçok sivil toplum örgütü ile 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızla sessiz kalamadık. Kızılay'la birlikte düzenlemiş olduğumuz ve kardeşlerimize yardım elimizi uzattığımız erzak yüklü TIR'larımızı bugün yola çıkaracağız" dedi.

"Kapımıza gelen insanımızla ekmeğimizi paylaşırız"

"Yardımlarımızın yanı sıra binlerce Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz" diyen Başkan Tabakoğlu, "Bu topraklarda bin yıldır kalmamızın bir esrarı var. Dünya'nın en stratejik bölgesinde kalabilmek kolay değil. Dış mihrakların baskısına, zulmüne karşı her zaman ayaktayız, At binenin kılıç kuşananındır. Biz kapımıza gelen insanımızla ekmeğimizi paylaşırız, sahip çıkarız, haksızlığın karşısında dururuz, zulme karşı çıkarız. Halep'te, El Bab'da Suriye'de her zaman mazlumun yanındayız adaletin ve Hakk'ın yolundayız. Dualarla yardımlarımızı Halep'e ulaştırılmak üzere uğurlarken tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor saygıyla anıyorum. Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz bu yardım kampanyasında desteklerini esirgemeyen tüm değerli hemşehrilerime, derneklere, okullarımıza, öğrencilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, özel kuruluşlara, adını sayamadığım nice yardımseverlere teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Şile'den dualarla uğurlanan TIR'lar İstanbul genelinden uğurlanacak 300 tır ile birleşerek Halep'e ulaşacak.
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