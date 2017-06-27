Şile'de bayram yoğunluğu

Bayram tatilinin son gününde Şile'de yaşanan yoğunluk, ilçedeki trafiği durma noktasına getirdi. Zabıtalar ilçe girişinde önlem alırken, plajdaki yoğunluk da havadan görüntülendi.

Bayram tatilinin son gününde Şile'de yaşanan yoğunluk, ilçedeki trafiği durma noktasına getirdi. Zabıtalar ilçe girişinde önlem alırken, plajdaki yoğunluk da havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşlar, tatilin son gününde plajlara akın etti. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen binlerce kişi Şile plajlarına akın etti. Yaşanan yoğunluk nedeniyle ilçedeki trafik adeta durma noktasına gelirken, zabıtalar ilçe girişinde önlem aldı. Tıklım tıklım dolan plajdaki araç ve insan yoğunluğu havadan da görüntülendi.

(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ / İHA)