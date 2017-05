Silahlı saldırıda ölen başhekime veda

Makam odasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen son yolculuğuna uğurlanıyor. Başhekim Berilgen için bugün ilk olarak görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Olay, dün saat 11.45 sıralarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinde meydana gelmişti. Medikal işiyle uğraştığı öğrenilen S.G., görüşme bahanesiyle girdiği Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'i odasında 3 el ateş ederek vurmuş, saldırgan daha sonra kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar giriminde bulunmuştu. Başhekim Berilgen 5 saatlik müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Başhekim Berilgen için bugün ilk olarak görev yaptığı ve saldırıya uğrayıp hayatını kaybettiği hastanenin morgu önündü tören düzenlendi.

Kendisi için hayatının en kötü iki gününü geçirdiğini belirten FÜ Rektörü Kutbeddin Demirdağ, "Kendisine menfur saldırı olmadan yaklaşık 1,5 saat önce odasında beraberdik. Odasından ayrıldıktan 1,5 saat sonra bu menfur saldırıyı duydum. Said Bey'le çeyrek asıra yakındır asistanlıktan beri hep kardeş gibiydik. Olduğu gibi yaşayan bir insandı. Görünüşten uzak, sadece işini yapan, makam ve mevki sevdası olmayan bir arkadaşımızdı. Vatanını, milletini sevme konusunda kimse onunla yarışacak durumdu değildi. Kul hakkını herkesten çok iyi bilen bir arkadaştı. Birilerinin keyfi için bildiklerinden şaşmayan bir kardeşimiz, iyi bir mümindi. Allah'ın istediği gibi yaşamaya çalışan bir kardeşimizdi. İşinin gereği neyse onu yapmaya çalışırdı. Adam gibi adamdı. Bunu hak etmiyordu. Kimsenin de bu hastaneden günü gelen bir kuruş alacağı yoktu. Üniversite hastaneleri içerisinde en güzel idare edilen Fırat Üniversitesi hastanesiydi. Bunu da kendisine borçluyuz. İnanın sadece sağlık camiası, Elazığ değil Vatan gerçekten güzel bir evladını kaybetti" diyerek gözyaşları arasında helallik istedi.

Daha sonra mesai arkadaşları da kısa bir konuşma yaparak, başhekim Berilgen'in, çok iyi bir insan olduğunu aktardı.

Ardından Berilgen'in Türk bayrağına sarılı naaşı morgdan alınarak cenaze aracına konulup, tekbirlerle üniversite içerisinde bulunan camiye götürüldü.

Törene, Vali Murat Zorluoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Başsavcı Habib Korkmaz, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FÜ Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Komutanı Albay Özay Eryürek, üniversite personeli, hastane çalışanları, sevenleri,yakınları, ailesi, askeri erkan ve emniyet personelleri katıldı.

(Kamil Cankılıç - Yunus Özhanlı/İHA)