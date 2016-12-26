26.12.2016 00:32 Silahlı saldırıda kazara vuruldu

Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu kazara bir kişi vurularak hastanelik oldu. Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu kazara bir kişi vurularak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım içesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir pidecinin önünde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu pidecide çalışan ve pide salonunun önünde bulunan Ercan Y.(38) kafası, kulağı, sırtı ve bacaklarına tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu kazara yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan Y., tedavi altına alındı. Kavgaya karışan 2 ayrı grup ise araçlarıyla olay yerinden kaçtılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

