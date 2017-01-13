13.01.2017 19:13 Silahlı saldırgan film gibi kovalamacayla yakalandı

Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayıp otomobil ile kaçmaya çalışan silahlı saldırgan, polisin film sahnelerini aratmayacak kovalamacası sonucu yakalandı. Samsun'da bir kişiyi silahla yaralayıp otomobil ile kaçmaya çalışan silahlı saldırgan, polisin film sahnelerini aratmayacak kovalamacası sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahallede bulunan Piazza Alışveriş Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K.(38) tabancayla ateş açarak M.E.'yi (31) bacaklarından yaraladıktan sonra otomobile binerek kaçmaya başladı. Olay polise haber verildi. Samsun polisi silahlı saldırganı yakalamak için alarma geçti. Polis kaçan aracı kısa sürede tespit etti ve peşine düştü. Film gibi kovalamacada silahlı saldırgan polislerin 'dur' ikazlarına rağmen durmayıp kaçmaya devam etti. Önünü kesen polis aracına çarpan saldırgan, geri geri kaçmaya başladı. Saldırgan geri geri kaçarken bir evin duvarına çarparak durdu. Araçtan inip kaçmaya çalışan Saldırgan silahını yere attı. Bu sırada polis tarafından yakalanarak polis aracına konulan A.K., gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Silahlı saldırıda yaralanan M.E. ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganın evine çarptığı Ercan A., çocuklarının uyuduğu bir sırada büyük bir gürültü duyduklarını ve ailece çok korktuklarını söyledi. Mahalle sakinleri de silahlı saldırganı terör zanlısı zannedip saldırmak istedi ancak polis buna izin vermeyip olayın terör olayın olmadığını söyleyince vatandaşlar sakinleşti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Muammer Ay /İHA)

