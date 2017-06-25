Silahlı kavgada 3 kişi öldü

Malatya'daki silahlı kavgada ağır yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 3'e çıktı.
Malatya'daki silahlı kavgada ağır yaralananlardan birinin daha hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 3'e çıktı. Akpınar Mahallesi Turfanda Sokak'taki bir berberde yaşanan kavgada Adnan Biçer ve Ramazan Tura kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişlerdi. 3 kişinin de yaralandığı olayda durumu ağır olan iş yeri sahibi Şükrü Tura da kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri hastane ve adli tıp önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.