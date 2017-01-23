Silahlı kavga ölümle bitti: 2 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30'da ilçe merkezinde bulunan Lozan Caddesi Demokrasi Parkı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan 2'si yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bölgede incelemelerde bulunan polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

(Abdullatif Altunkaynak - Mehmet Salih Keskin /İHA)