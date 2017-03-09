'Silahlı ANKA başarıyla test edildi'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, silahlı ANKA'nın başarıyla test edildiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, silahlı ANKA'nın başarıyla test edildiğini söyledi.

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor?" programında İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevaplayan Bakan Işık, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işık, bakanlığın faaliyetlerinden bahsederek, "Şuanda en önemli konumuz yerli füze ve hava savunma sisteminin geliştirilmesi. Bu konuda ihtiyaç var. Bunun giderilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Esas olan kendi füze ve hava savunma sanayimizi geliştirmek. Yerli uçak motoru çalışmaları iyi gidiyor. Milli muharip uçak çalışmamız başladı. Bizim için esas hedef kendi motorumuzu geliştirmek. İnsansız hava araçlarını silahlandırmada, terörle mücadelede büyük başarı sağlandı. Şimdi ANKA S'in silahlı modeli dün başarılı bir uçuş gerçekleştirdi ve nisan ayında silahlı Hürkuş testlerini bitirmiş olacak. Başta ANKA'nın silahlandırılması yoktu. Bunu ben talimatlandırdım, çünkü ihtiyacımız vardı. MPT-76 piyade tüfeğinin şuana kadar 700 tanesini Kara Kuvvetleri ve Özel Kuvvetlere teslim ettik. Fırat Kalkanı'nda kullanılıyor. Bu yılın sonuna kadar 20 bin adedi TSK'ya teslim edeceğiz. Bunu daha da geliştirmek için çalışmalar sürüyor" dedi.

