'Silahların üzerine beton dökülene kadar mücadele sürecek'

Başbakan Binali Yıldırım, 'Yanıbaşımızda gecekondu devleti kurma hayali yaşayan terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Savaş baltaları topraktan geri çıkmasın, o silahların üzerine beton dökülene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Yanıbaşımızda gecekondu devleti kurma hayali yaşayan terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Savaş baltaları topraktan geri çıkmasın, o silahların üzerine beton dökülene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evsahipliğinde Bakanlar Kurulu üyeleri, MKYK üyeleri ve Grup Başkanvekilleri ile gerçekleştirilen iftar yemeğinde konuştu. Yıldırım, "Aynı sofra etrafında bu bereketi paylaşmaktan Sayın Cumhurbaşkanım bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tuttuğumuz oruçların kabul olmasını niyaz ediyorum. Her günü birbirinden bereketli olan mübarek Ramazanı Şerif'in İslam alemine hayırlar getirmesini mevlamdan niyaz ediyorum. Ramazan paylaşmanın, bölüşmenin dayanışmanın ayıdır. Bugün Türkiye'nin her metrekaresinde bu dinamiklerin hepsinin yaşandığına bizzat şahit olabiliyoruz. Ülkemizin doğusundan batısına kuzeyinden güneyine mazlumlara kucak açacak şekilde gönlü coğrafyası haline gelmiştir. Ülkemiz tüm mazlum milletlerin umudu olmuştur. Oluşturduğu evrensel kimlik ve takdire şayan bir gelişmeyi de sayenizde bu ülke gerçekleşti. Tüm bu yükselen grafik başta siz olmak üzere bütün AK Parti ailesinin son 15 yıllık gayretlerinin sonucudur" ifadelerini kullandı.



"BİZ YÜREĞİNDE ANADOLU OLAN BİR SİYASİ HAREKETİZ"

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresiyle yeni bir atılım dönemine girildiğini belirten Yıldırım, "Bu yeni dönemde gelecek nesiller, bizlerin yaşadığından daha güzel günler yaşamayı hak ediyor. Sizin sıkça bahsettiğiniz bir husus var, nedir o? Millete dün olduğundan daha fazla temas etmek, milletle daha fazla iç içe olmak. Biz, yüreğinde Anadolu olan bir siyasi hareketiz. Yoksul evlerini, dar gelirlerin sofralarını, ihtiyaç sahiplerinin durumunu iyi biliriz. Bu duruşumuzu milletle iç içe olmaya özen göstereceğiz. Bu hareket medya pazarlarında, küresel siyaset tezgahlarında, salon toplantılarında kurulmadı. Bu hareket yüreği memleket sevdasıyla çarpan bir avuç Türkiye sevdalısıyla başladı. İnsanımıza olan sevdamızdan hiç ama hiçbir şey eksilmedi. Bugün 80 milyona sunacağımız daha güçlü, vizyoner, gelişmiş, müreffeh bir Türkiye hayalimiz var" şeklinde konuştu.



"ÖNÜMÜZE ÇIKAN VESAYET ENGELLERİNİ MİLLETİMİZLE BİRLİKTE AŞTIK"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"16 Nisan 2017'de milletimizden aldığımız olurla, omuzlarımızdaki yük şimdi biraz daha arttı, daha önemli hale geldi. Burada bulunan bütün yol arkadaşlarımıza bu yükün öneminin farkında oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece'. Önümüzde 2 seneden biraz fazla zaman var. 2019'da gerçekleşecek seçimlerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle tanışmış olacağız. Bu günün önemini idrak ederek, her günümüzü aşkla çalışarak geçeceğiz. Yeni atılım dönemine hazır hale getirmek içni akıl teri, alın teri dökeceğiz. Şimdi yeni bir şafağın gerisinde ülkemizin aydınlığına gün sayıyoruz. Önümüze çıkan vesayet engellerini milletimizle birlikte aştık."

15 Temmuz hain darbe girişimini milletin desteğiyle yerle bir ettiklerini belirten Yıldırım, "Küresel ekonomik dalgalanmaları ellerini ovuşturan kriz simsarlarına rağmen en az zararla geçiştirdik. Ekonomimizi büyüttük" diye konuştu.



"YANIBAŞIMIZDA GECEKONDU DEVLETİ KURMA HAYALİ YAŞAYAN TERÖR ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMIYORUZ"

Terörle mücadeleye değinen Yıldırım, "Yanıbaşımızda gecekondu devleti kurma hayali yaşayan terör örgütlerine göz açtırmıyoruz. Savaş baltaları topraktan geri çıkmasın, o silahların üzerine beton dökülene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Farklı kılıklarla faaliyet gösteren terör örgütlerinin kış operasyonlarıyla belini kırdık" dedi.



"KİMSE FETÖ İLE OLAN MÜCADELEYİ İÇİ BOŞ İTHAMLARLA SULANDIRMA GAYRETİ İÇERİSİNE GİRMESİN"

FETÖ ile mücadele kapsamında sürdürülen operasyonlara işaret eden Yıldırım, "Devlet içinde yerleşen bu paralel çeteyi hukuk içerisinde tamamen tasfiye ediyoruz. Buradaki ölçümüz merhamet değil, adaletle iş görmektir. Bu konuyla ilgili devam eden yargılamalar konusunda bazı haddi aşan açıklamalara da ne yazık ki şahit oluyoruz. Kimse FETÖ ile olan mücadeleyi içi boş ithamlarla sulandırma gayreti içerisine girmesin. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde hukuk içerisinde yargılamalar devam ediyor, devam edecek. İddia edilen mağduriyetler için de yine hukuki anlamda karar verecek komisyon oluşturup, üyelerini belirledik" dedi.

(Enise Vural / İHA)