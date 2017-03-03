'Silahlar üzerimize yıkılmaya çalışılıyor'

Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Alparslan Çelik, 'Aramalarda ele geçirilen silahlar da üzerimize yıkılmaya çalışılmaktadır' dedi.

Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Alparslan Çelik, "Aramalarda ele geçirilen silahlar da üzerimize yıkılmaya çalışılmaktadır" dedi.

İzmir 27'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürülen Rus uçağının pilotunun öldürülmesinden sorumlu tutulan Alparslan Çelik'in de arasında bulunduğu 17 kişinin davasına devam edildi. Duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, başka bir suçtan hükümlü olan Alparlan Çelik ve avukatları katıldı. Başka bir suçtan ve bu dosyada tutuklu bulunan Erdi E. duruşmayı Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile takip etti. Tutuksuz sanık İrfan D. ifadesinde, suç kastı olmadığını söyledi. İrfan D., "Olaydan yaklaşık bir hafta önce arkadaşım Ahmet A. evime misafirliğe geldi. Arkadaşım silahını evimde unuttu. Silahı daha sonra fark ettim. Ardından haber verdiğim Ahmet A.'nın silahı almak için uygun zamanı olmadığı için eve gelip silahı alamadı. Silahı Ahmet A.'ya iade edemeden polisler evimde yaptığı aramada silahı buldu. Suç kastım yoktur. Beraatimi istiyorum" dedi. Ele geçirilen silah, tüfek ve diğer eşyalar ile bir ilgisinin olmadığını ileri süren sanık Yiğit D. ise "Babam İrfan D.'nin evinde yapılan aramada ele geçirilen silahın kime ait olduğunu bilmiyorum. Silahı daha önce görmedim" dedi.



"OLAY ÜSTÜMÜZE YIKILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Sanık Nurettin Y. de, olay gününü anlatarak, "Ben Alparslan Çelik'in geleceğini duyunca 4 arkadaşımla birlikte restorana gittik. Yemek yerken polisler geldi. Üzerimden bir şey çıkmadı. Yemek sırasında bulunan silahtan haberim yoktur. Bana ait olmadığı gibi kime ait olduğunu da bilmiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. Sanık Alparslan Çelik ise, "Sanıklar İrfan D. ile Yiğit D.'yi tanımıyorum. Asılsız bir ihbar üzerine arama yapılmış. Aramalarda ele geçirilen silahlar da üzerimize yıkılmaya çalışılmaktadır. Bu hususları kabul etmiyorum" dedi. Hakim, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı Nisan ayına erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Hatay semtinde, 31 Mart 2016'da polise yapılan ihbarda, bir lokantada silahlı kişiler olduğu belirtildi. İhbar üzerine belirtilen yere giden ekipler, Rus uçağının pilotunu öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik ile yanında bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı. Toplam 17 şüphelinin üzerinde, otomobillerde ve evlerinde yapılan aramada 5 makineli tüfek, 4 tabanca ve 2 telsiz ele geçirildi. '6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' ve 'Harp Silahı Bulundurmak' suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle İzmir 3'üncü Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan Alparslan Çelik'in de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklanırken, 2 kişi denetimli serbestlik yasasından yararlandırılıp salıverildi, 8 kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Görülen ilk duruşmada da tutuklu bulunan sanıklar tahliye edildi.



TAKİPSİZLİK KALDIRILMIŞTI

Türk hava sahasını ihlal ettiği için düşürülen Rus savaş uçağının pilotunu, paraşütle atladıktan sonra Suriye topraklarında öldürdüğü iddia edilen Alparslan Çelik hakkında bu suçtan verilen takipsizlik kararı da bir süre önce Rusya'da gelen yeni belgeler üzerine kaldırılmıştı. Olayı soruşturan Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı, yeni iddia ve delillerin oluştuğunu belirtip, daha önce verdiği takipsizlik kararını kaldırmış ve yeniden soruşturma başlatmıştı

(Atakan Şen / İHA)