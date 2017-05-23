Silah ruhsatını yenilemek için kendi iş yerine ateş etti

Kars'ta bir kişi silahının ruhsatını yenilemek için kendi iş yerine ateş ederek, jandarmaya ihbarda bulundu.

Kars'ta bir kişi silahının ruhsatını yenilemek için kendi iş yerine ateş ederek, jandarmaya ihbarda bulundu.

Kars'ta kahvehane işleten Y.Ö. kendi kahvehanesine, "silahla ateş edilmek suretiyle camlarının kırıldığını" jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma, yaptığı incelemede kahvehanenin içerisinde 2 adet, ve dış duvarına saplı vaziyette 1 adet 7,65 mermi çekirdeği buldu.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada, mermilerin Y.Ö.'nün bulundurma ruhsatlı Lama marka silahına ait olduğu ortaya çıktı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Y.Ö.'nün bulundurma ruhsatlı silahının ruhsatı yenileme esnasında sorun yaşadığı, böyle yaparak kendisinin bu şekilde can güvenliğinin olmadığını ispat edebilmek ve silah ruhsatını yenilemek amacıyla suç uydurduğu anlaşıldı.

Durumu Cumhuriyet Savcılığı'na bildiren jandarma, tabanca ve olay yerinde elde ettiği 3 adet 7,65 mm çağındaki mermi çekirdeğini incelemek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(Işık Çapanoğlu / İHA)