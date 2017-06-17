Silah kazayla ateş aldı, 3 polis yaralandı

Sivas'ta görev hazırlığı yaparken bir polis memurunun silahının ateş alması sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı.

Sivas'ta görev hazırlığı yaparken bir polis memurunun silahının ateş alması sonucu 3 özel harekat polisi yaralandı.

Olay saat 23.15 sıralarında Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Göreve gitmek üzere hazırlık yapan polislerden birinin silahın yanlışlıkla ateş alınca özel harekat polislerinden Furkan K., Osman A. ve Okan K. yaralandı. Polis arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polislerden Osman A. ve Okan K. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Furkan K. ise Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 polisin kasık, bacak ve kollarından yaralandığı öğrenildi. Yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası yaralı polislerin arkadaşları Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız hastaneye gelerek yaralı polisler hakkında bilgi aldı.

Yaralı polisleri ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Davut Gül, "23.15 sularında özel harekat polislerimizin olduğu bölgede göreve giderken bir polis memurumuzun silahı ateş alıyor ve 3 polisimiz yaralanıyor. 2 polis memurumuz çok hafif herhangi birşey yok. Bir polisimiz biraz daha şey ayak kısmından yaralı. Çok şükür 3'ününde şuan itibariyle bir hayati tehlikesi yok. 2'si CÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 1 taneside Numune Hastanesi'nde tedavi görüyor. Doktorlarımız ilgileniyor. Kendilerini gördük herhangi bir sıkıntıları yok. İnşallah kısa süre içinde de taburcu olacaklar." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Aydemir Kadıoğlu - Hakan Kaleli/İHA)