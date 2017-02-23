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Silah kaçakçısının evinden Gülen kitabı çıktı
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Silah kaçakçısının evinden Gülen kitabı çıktı

Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin evinde FETÖ elebaşına ait 2 kitap ele geçirildi.

Adana merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birinin evinde FETÖ elebaşına ait 2 kitap ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri silah kaçakçılarına yönelik olarak şafak vakti operasyon düzenledi.
Adana merkezli Mersin'in Tarsus ve Gaziantep'in İslahiye ilçelerinde 13 ayrı adrese eş zamanlı olarak özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 350 polisle baskın yapıldı. Operasyonda Adana'da 11, Tarsus ve İslahiye'de ise 2 zanlı gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda 2 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlılardan birinin evinde çıkanlar ise polisi bile şaşkına çevirdi. Zanlının evinde yapılan aramada Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'de yaşayan elebaşı Fetullah Gülen'in 2 kitabı ele geçirildi. Aynı kişinin evinde silah yapımında kullanılan malzemeler de bulundu.
Zanlılar adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
(Fatih Keçe-Süleyman Cenk İdaye/İHA)

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