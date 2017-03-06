Silah arkadaşları Melih'i unutmadı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ı silah arkadaşları unutmadı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Melih Özcan'ı silah arkadaşları unutmadı.

DEAŞ terör örgütüne karşı kullanılan 152'lik obüs mermisinin üzerine, "Günyüzü / Gümüşkonak / Eskişehir Mehmet Özcan oğlu Şehit Uzman Çavuş Melih Özcan'ın intikamı için. Bir ölür bin diriliriz. Ruhun şad olsun gardaşım" yazan silah arkadaşları, şehit Melih Özcan'ı unutmadıklarını gösterdiler.

Şehit, 26 yaşında ve iki çocuk babası idi.

