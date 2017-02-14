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Sıla'nın son durumu nasıl kaza yaptı!
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Sıla'nın son durumu nasıl kaza yaptı!

Sıla kaza yaptı son durumu hakkında son dakika haber menajerinden geldi. Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, TEM otoyolunda içinde bulunduğu cip yoldan çıkıp yan yatınca yaralandı.

TEM otoyolun Sakarya kesiminde meydana gelen trafik kazasında Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun aralarında bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden İsmail Serkan Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

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Kazada, araç içerisinde bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu ile Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı, sürücü Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu. Hafif yaralanan Gençoğlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Diğer yaralılar Kızıl ve Sarıkaya ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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HERKES İYİ!

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Ünlü sanatçının menajeri Serkan Güney yaptığı açıklamada durumlarının iyi olduğunu belirterek " Aracamız bir anda yoldan çıktı ve yan yattı. Kontrol amacıyla hastaneye gittik. Hepimiz iyiyiz ve şimdi de Ankara konseri için yola çıktık " dedi.
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