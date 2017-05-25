Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sıkı yönetim yasasını imzaladı.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, sıkı yönetim yasasını imzaladı. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Mindanao kentinde yürürlükteki ihzar müzekkeresini askıya alarak kongreye sunduğu sıkı yönetim yasasını imzaladı. Yasayı, Meclis Başkanı Pantaleon Alvarez ve Senato Başkanı Aquilino Pimentel III onayladı. (Jo Reyes /İHA)
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