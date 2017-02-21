Şikede kumpas davasında sanık savunmaları yarına kaldı

Şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin, 108 sanıklı davada iddianamenin okunması tamamlandı. Duruşma yarın sabah sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

Şike soruşturmasında usulsüzlükler yapıldığı iddialarına ilişkin, 108 sanıklı davada iddianamenin okunması tamamlandı. Duruşma yarın sabah sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

Futbolda şike soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla haklarında dava açılan 108 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününde, iddianamenin özetinin okunması tamamlandı.

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Duruşma Salonunda sabah saatlerinde başlayan duruşmada Mahkeme Başkanı Ali Öztürk, gün boyu iddianamenin özetini okudu. İddianamede, sanıklara yöneltilen suçlar ve şikayetçi ve mağdurlara yönelik eylemleri hatırlatıldı.

Başkan Öztürk, bu işlemin tamamlanmasıyla birlikte,sanıkları iddianamede yer alan suçlamalar dışında savunma yapmaması yönünde uyardı. Şike davasında beraat kararını veren İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin hükmü ve Yargıtay Ceza Dairesinin kararları hususunda savunma yapılmamasını isteyen mahkeme başkanı, duruşmanın yarın savunmalarla devam edeceğini duyurdu.

(Başak Akbulut - Mehmet Altunışık / İHA)