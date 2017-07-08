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Siirt'te terör örgütünün silah deposu ortaya çıktı
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Siirt'te terör örgütünün silah deposu ortaya çıktı

Siirt'in Pervari Yazlıcı (Herekol) Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda sağ yakalanan bir teröristin yer göstermesi sonucu terör örgütünün silah deposu olarak kullanılan mağarada çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.

Siirt'in Pervari Yazlıcı (Herekol) Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda sağ yakalanan bir teröristin yer göstermesi sonucu terör örgütünün silah deposu olarak kullanılan mağarada çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütünün Yazlıca (Herekol) Dağı yapılanmasının çökertildiğini bildirdi. Açıklamada, "Siirt ili, Pervari ilçesi Doğan köyü mülki sınırları içerisinde bulunan Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Güvenlik Korucuları unsurlarınca başlatılan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01' operasyonu kapsamında; 7 Temmuz 2017 günü saat 12.30 sıralarında JÖH Tabur Komutanlığı unsurları tarafından daha önce sağ olarak yakalanan İran uyruklu bir bölücü terör örgütü mensubunun yer göstermesi sonucu; terör örgütünün silah deposu olarak kullanıldığı değerlendirilen mağara içerisinde gizlenmiş çok sayıda silah, patlayıcı ve mühimmat ele geçirilmiştir" denildi.
Açıklamada, ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında, bir adet MG-3 makineli tüfek, 31 adet Kaleşnikof tüfeği, bir adet G-3 piyade tüfeği, 2 adet Bixi makinalı tüfek, bir adet M-16 tüfeği, 3 adet Kanas keskin nişancı tüfeği, bir adet Mavzer tüfeği, 2 adet av tüfeği, 175 adet doçka mühimmatı, 550 adet uçaksavar mühimmatı, 10 bin 200 adet Bixi mühimmatı, 100 adet G-3 mühimmatı, 3 bin 750 adet Kaleşnikof mühimmatı, 6 adet antitank mayını, 3 adet antipersonel mayını, 21 adet el bombası, 15 adet 60 milimitrelik havan mühimmatı, 23 adet antitank roketatar mühimmatı, 63 adet roketatar sevk fişeği, 20 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 2 kilogram dinamit lokumu, 10 kilogram C3 plastik patlayıcı, 2 adet akımölçer, 3 adet fayans çekici, 2 bin adet elektrikli fünye, 547 adet AK-47 mühimmatı, bol miktarda muhtelif yaşam malzemesi bulunduğu bildirildi.
07 Temmuz 2017 tarihinde saat 14.30 sıralarında Şehit Güvenlik Korucusu Adil Kamel-08 Operasyonu kapsamında Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında yapılan arama ve tarama faaliyetinde ise; 40 metre mavi renkli 1,5 milimetre kesintide elektrik kablosu, 2 adet fünye, 3 adet EYP düzeneği, 25 adet büyükboy pil,18 adet Jelikan bidon, 405 kilogram amonyum nitrat, bir adet harita, bir adet flash bellek, 3 adet hafıza kartı, bir adet el bombası, bir adet akü ele geçirildi. Aynı gün saat 17.30 sıralarında Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında Siirt İl Jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda bir mağara içerisinde; 5 kilogram amonyum nitrat, bir adet el yapımı güneş paneli, 3 adet orta boy tüp, 4 kilogram sentetik tiner, bir adet akü ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar muhafaza altına alındı.
(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)

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