Siirt'te terör operasyonu: 7 gözaltı

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Baykan Cumhuriyet Savcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan soruşturmada Baykan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Y.Ö., Fen İşleri Müdürü A.G., belediye çalışanları S.B., S.Y., V.E., C.K. ve E.G., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Baykan Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.

Baykan Belediyesine iki ay önce İçişleri Bakanlığı kararıyla kayyum atanmıştı.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)