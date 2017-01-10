10.01.2017 10:41 Siirt'te silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada yapılan aramada silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Siirt'in Baykan ilçesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağarada yapılan aramada silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgiler neticesinde Baykan ilçesinde teröristler tarafından kullanılan bir mağaraya operasyon düzenlendi. Mağarada yapılan aramada, 2 AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 çuval içerisinde muhtelif yaşam malzemesi, 2 adet 20 litre bidon içerisinde mazot, 8 adet pet şişe içerisinde benzin ele geçirildi.

