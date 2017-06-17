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Siirt'te sıkışan kadın teröristler böyle teslim oldu
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Siirt'te sıkışan kadın teröristler böyle teslim oldu

Siirt'in Pervari İlçesi'nin Herekol Dağı kırsalında başlatılan operasyonda 2 terörist ölü ele geçirilirken 6 terörist de teslim oldu. Kadın teröristlerin teslim olma anı kameralara yansıdı.

SİİRT'in Pervari İlçesi'nin Herekol Dağı kırsalında 12 Haziran'da başlatılan operasyon kapsamında 2 terörist ölü ele geçirildi, 6 terörist de silah ve mühimmatı ile birlikte teslim oldu.

Pervari İlçesi, Herekol Dağı kırsalında çıkan çatışma ile ilgili Siirt Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt ili Pervari İlçesi Yazlıca (Herekol) Dağı kırsalında, 12 Haziran 2017 günü başlatılan Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu'nda, Hava Kuvvetleri'nin de desteği ile etkili sonuçlar alınmaya başlanmıştır.

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İHA'ların kullanıldığı ve 6'ıncı gününe girilen operasyonda, 1 terörist yakın hava desteği neticesinde ölü olarak ele geçirilmiş, birer gün arayla 6 bölücü terör örgütü mensubu silah ve muhimmatları ile birlikte teslim olmuştur. Çıkan sıcak temas ve çatışmalar neticesinde 1 teröristin daha öldüğü değerlendirilmektedir. Teslim olan bölücü terör örgütü mensuplarının ifade ve yer göstermeleri sonucunda örgütün başta Yazlıca (Herekol) Dağı alanı olmak üzere bölge yapılanması çökertilmiş, gelecek dönem faaliyetleri engellenmiş ve çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı madde, telsiz ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Çözülmeye başlayan ve bölgedeki mağara ile sığınaklara sıkışan bölüce terör örgütü üyesi teröristlerine yönelik icra edilen Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu'ha azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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