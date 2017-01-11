11.01.2017 01:32 Siirt'te öldürülen 2 teröristin üzerinde roket mühimmatı ve el bombası çıktı

Siirt'te alınan istihbarat bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 kadın teröristi ölü ele geçirildi. Siirt'te alınan istihbarat bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 2 kadın teröristi ölü ele geçirildi.



Olay gece saatlerinde Barış Mahallesinde meydana geldi. Güvenlik güçlerince düzenlenen başarılı operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerin eylem hazırlığında olduğu ve yanlarında 1 adet kaleşnikof tüfek, 2 adet tabanca ve dolu şarjörleri, 3 adet anti personel roket mühimmatı, 2 adet antitank roket mühimmatı, 12 adet el bombası, 3 adet kaleşnikof dolu şarjörü hücum yeleği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.



Olayla ilgili operasyon sürüyor.

