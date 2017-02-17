Siirt'te kız yurdunun çatısı çöktü

Siirt'te yaklaşık 4 ay önce tamamlanarak hizmete açılan 2 bin öğrencilik kız öğrenci yurdunun çatısı, rüzgarın da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında binanın önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Siirt'te yaklaşık 4 ay önce tamamlanarak hizmete açılan 2 bin öğrencilik kız öğrenci yurdunun çatısı, rüzgarın da etkisiyle çöktü. Çökme sırasında binanın önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 10.30 sıralarında, kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi karşısında yaklaşık 2 bin öğrencinin barındığı Hassa Hatun Kız Öğrenci Yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 ay önce yapımı tamamlanan ve öğrenci almaya başlayan yurdun çatısı, rüzgarın da etkisiyle çökerek binanın giriş kısmının bulunduğu ön cephesine düştü. Olayda, binanın önünde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çatının yere düştüğü sırada sesten irkilen öğrenciler büyük panik yaşadı. Olayın ardından bölgeye tedbir amaçlı AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kredi Yurtlar Kurumu Siirt İl Müdürü Enver Aytaç, olayın doğal bir afet olduğunu söyleyerek, kimsenin ölmemesinin sevindirici olduğunu belirtti.

Pencerelere çıkan öğrenciler ise durumu protesto etti.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)