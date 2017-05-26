Siirt'te çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Akmeşe mevkiinde bir grup PKK'lı teröristin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı birliklerin katılımıyla başlatılan operasyonda, teröristlerle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin, "Teslim ol" çağrılarına teröristlerin ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgede, çatışmanın sürdüğü öğrenildi.
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