11.01.2017 12:16 Siirt'te 15 öğretmen gözaltına alındı

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 15 öğretmen gözaltına alındı. Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde 15 öğretmen gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce meslekten ihraç edilen 15 ve halen görevde olan 4 öğretmen ile görevden uzaklaştırılan bir veri hazırlama kontrol işletmeninin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, veri hazırlama kontrol işletmeni ile 15 öğretmen gözaltına alındı. Firari 4 öğretmenin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

