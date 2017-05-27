Siirt şehidi memleketine uğurlandı

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in cenazesi düzenlenen törenle memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in cenazesi düzenlenen törenle memleketi Gaziantep'e gönderildi.

Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Selçuk Yavuz, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever ve diğer yetkililer katıldı. Şehit cenazesinin ambulansla tören alanına gelmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehidin öz geçmişi okundu. Törende konuşan Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Selçuk Yavuz, Piyade Uzman Onbaşı Ferhat Gözen'in, vatanın bölünmez bütünlüğü için görevini yürüttüğü sırada hain terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda açılan ilk ateş sonucu şehit olduğunu söyledi. Yavuz, "Şehidimizin ayrılışı ailesi, bizleri ve milleti derin üzüntüye sevk etmiş olsa da ettiği yeminine sadık kalarak her zaman yüce milletimize layık olma azim ve kararlılık içinde şeref ve gururunu taşıyarak görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Bu vatanı bize armağan eden atalarımıza layık olmayı gösterdi. Şu ramazan ayının birinci gününde diyoruz ki; dün olduğu gibi bugün de yarın da bu insanlıktan nasibini almamış hainleri ve onların yurt içindeki destekçilerine gerekli cevabı yüce milletimizle vereceğiz ve kanını yerde bırakmayacağız" dedi.

Daha sonra Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas tarafından okunan duanın ardından şehidin cenazesi, memleketi Gaziantep'e gönderilmek üzere tören alanından ambulansla alındı.

(Mehmet Niyazi Deniz/İHA)